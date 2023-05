Settimo San Pietro, giovani e adulti insieme per ripulire il paese

Un’iniziativa lodevole che ha visto scendere in campo decine di cittadini che, armati di guanti, buste e pinze, hanno messo mano dove altri hanno manifestato maleducazione e inciviltà. Tanti i sacchi riempiti prima in via I Maggio, dove, come guest star, ha partecipato anche un volontario speciale peloso e a quattro zampe che, attento e con il cartellino appeso al collo, ha osservato e catturato tutto ciò che era alla sua portata. Il buon esempio è stato ripreso, dopo due giorni, da alcuni ragazzini che hanno ripulito dai rifiuti lo spazio tra le vie Della Libertà e Vivaldi. Insomma, amare e rispettare il bene comune è fondamentale, valorizzarlo e prendersene cura è altrettanto importante e non sempre scontato.