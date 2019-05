Settimo San Pietro, addio buche e pericoli: via ai lavori sulla strada provinciale 12

Nuova segnaletica orizzontale e rifacimento dell’asfalto. Via libera della Città Metropolitana ai lavori di “Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 12”. Verrà messo in sicurezza il tratto della strada provinciale 12 compreso tra l’intersezione con la SS 387 e l’ingresso al Comune di Settimo San Pietro. La strada attualmente riversa in condizioni critiche: le auto sono costrette a fare lo slalom tra avvallamenti e lesioni e la segnaletica stradale orizzontale deteriorata dal traffico e dalle piogge costituisce un pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto durante la guida notturna.

Verrà curata anche la segnaletica che segnala il passaggio a livello. Gli interventi prevedono anche il rifacimento del manto stradale in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse. La spesa sarà di 75 mila euro.

en.ne.