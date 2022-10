Settimo, rompe il fanale di un’auto e si pente dopo qualche giorno: “Ecco i soldi per il danno”

Ha rotto il fanale di un’auto parcheggiata a Settimo San Pietro, qualche giorno fa, poi si è pentito e ha fatto trovare 40 euro e una lettera di scuse sul parabrezza della macchina. Un bel gesto di civiltà, quello raccontato dalla padrona della vettura, Mariantonietta Zanni, su Facebook: “Qualche giorno fa, all’uscita dal lavoro a Settimo, ho trovato un danno fatto sulla mia auto. Oggi, sul parabrezza c’era una busta con il numero della mia targa. Con grande sorpresa, c’era questa lettera e dei soldi”, racconta la donna. Che, all’inizio, si era naturalmente infuriata: quel danno, per quanto non gravissimo, si sarebbe tradotto in una spesa imprevista e, soprattutto di questi tempi, tutt’altro che semplice da sostenere. Ma l’automobilista sbadato, seppur in ritardo, si è pentito.

“Il gesto di oggi mi ha lasciata senza parole. Non so chi tu sia, nè di dove, ma voglio ringraziarti perché hai dimostrato che esistono ancora persone oneste. Hai perso tempo a scrivere al pc, mettere i soldi, controllare se avessi parcheggiato sempre lì e tutto questo ha un grande valore”.