Settimo, il sindaco elogia il campione di taekwondo: “Ora contribuiamo tutti per mandarlo in Finlandia”

“Stamattina è passato a trovarmi il nostro grande atleta settimese Pierluigi Tatti, campione di taekwondo e mi ha mostrato le tre medaglie, un oro e 2 argenti, vinte ai recenti giochi panamericani in Argentina.

Orgogliosi di te Pierluigi!”. A scriverlo su Fh è il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu. “La prossima sfida importante per Pierluigi sarà quella dei campionati del mondo che si terranno in Finlandia dal 4 al 9 settembre Per partecipare a questa importantissima manifestazione c’è bisogno di risorse, cioè viaggio e alloggio, e per tale ragione Pierluigi ed alcuni suoi compagni di squadra hanno organizzato una raccolta fondi che potrebbe aiutarli ad affrontare le spese previste”, afferma il sindaco.

“Aiutiamo Pierluigi in questa nuova sfida: https://sponsor.me/ASDTAEKWONDOSARDEGNA”.