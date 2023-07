Settimo, cagnolino salvato dalle fiamme grazie ai volontari dei vigili del fuoco di Quartu

Cagnolino estratto dalle fiamme e salvato dai volontari dei Nos di Quartu Sant’Elena: due sere fa durante un grosso incendio sviluppatosi nelle campagne del paese, che ha interessato anche autoveicoli, capannoni ed una casa, un cucciolo è rimasto vittima delle fiamme. Fondamentale l’intervento dei volontari che lo hanno recuperato e prestato i primi soccorsi. Ustioni sul dorso e tantissima paura trapelano dagli occhi dell’animale che non è riuscito a correre via dal rogo che, partito dalla vegetazione, si è propagato velocemente verso i capannoni. È stata una “serata movimentata sul fronte incendi, con i nostri volontari impegnati fino a tardi su diversi incendi, in particolare in agro di Settimo San Pietro, un incendio di vegetazione si è propagato ad autoveicoli, capannoni ed una casa” raccontano i volontari. “Sul posto operavano numerose squadre dei Vvf di Cagliari e due nostre squadre di Volontari, nel mentre che una circoscriveva il perimetro di vegetazione, l’altra squadra si occupava di recuperare e prestare i primi soccorsi e medicazioni ad un cagnolino rimasto gravemente ustionato nella schiena”.

Un appello fondamentale: “Diventa a che tu un Volontario di Protezione Civile del NOS Quartu S.E. – Protezione Civile”, una mansione che unisce e indispensabile per tutta la comunità.