Settimo, l’Arca di Noè primo asilo cardioprotetto del paese

“Oggi è un giorno molto importante per la nostra struttura perché si è svolta la cerimonia per l’installazione di un defibrillatore semiautomatico con piastre pediatriche e per adulti”. Così nell’asilo Arca di Noè di Settimo festeggiano l’installazione di un defibrillatore semiautomatico. “Attualmente L’Arca di Noè è l’unico asilo nido privato a Settimo San Pietro ma anche nei paesi limitrofi ad essere cardioprotetto. È un onore per noi dare un contributo in più al paese in materia di sicurezza per quanto riguarda le emergenze cardiache”, spiega la titolare della struttura Rita Milia. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Gigi Puddu, il vicesindaco Lello Concu e Mariano Oddo istruttore BLSD.