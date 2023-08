Settimo, alla scoperta delle Domus de Janas in compagnia di lama e asinelli

Settimo San Pietro – Alla scoperta della Domus de Janas in compagnia degli asinelli e dei lama: una passeggiata di gruppo che ha coinvolto tutte le fasce di età, dai più piccoli agli over come Giuseppe Cabras, 94 anni, organizzata dal Comune e dall’associazione “Ammentos Strani Fattori”. Una giornata estiva da dedicare alla socializzazione e allo sport: con questo spirito un nutrito gruppo di cittadini ha preso parte all’iniziativa della “Passeggiata sportiva” un mix tra inclusione e cultura che ha coinvolto decine di persone. Supportati da l’A.S.D. “Ammentos Strani Fattori” si sono diretti all’antica tomba preistorica: attività sportiva praticata in un ambiente genuino, nella natura e a contatto con gli animali. L’associazione, che opera a Dolianova in un territorio che ospita lama, alpaca, asinelli, cavalli, pecore, caprette e oche, e che vanta tra i suoi soci personale specializzato e titolato nei settori dello sport e del sociale, affiancati dai loro operatori a quattro zampe hanno accompagnato il gruppo per tutta l’escursione. “Una bellissima iniziativa” ha commentato il sindaco Luigi Puddu, che ha regalato un diversivo dal mare e soprattutto un’occasione per stare tutti insieme e alla scoperta del territorio.