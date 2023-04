Settimana Santa a Cagliari, ecco il programma delle celebrazioni religiose con monsignor Baturi

La Pasqua è ormai alle porte e in Diocesi ci si predispone per le celebrazioni della Settimana Santa. Il vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, nel suo Messaggio afferma che «la risurrezione di Cristo dà ragione dell’istinto del cuore e compie la sua attesa fondamentale, la sua speranza definitiva. La vita piena del Risorto – sottolinea – vince ogni morte e ci apre all’eternità che bramiamo già in questa esistenza terrena, impegnandoci ad esserne testimoni di fronte al mondo. La Pasqua – conclude – fa esplodere il grido della vittoria conquistata da Cristo risorgendo alla vita, liberando in questo modo l’uomo dalla morte mediante la sua morte».

– Giovedì santo (6 aprile) alle ore 9.30 è prevista la recita dell’Ora terza presso la chiesa di Santa Lucia e la processione verso la Cattedrale, dove alle 10 il Vescovo presiederà la Santa messa crismale (i sacri olii si ritireranno alla fine della celebrazione in via del Fossario, 7). Alle 19 sarà sempre monsignor Baturi a presiedere la messa nella Cena del Signore.

– Venerdì santo (7 aprile) le celebrazioni si aprono alle 9 con l’Ufficio delle letture e le lodi mattutine. Alle 14 dopo la recita dell’Ora nona è attesa la ricezione del crocifisso, condotto tradizionalmente in processione sino alla Cattedrale, dalla chiesa San Giovanni. Alle 19 invece è in programma la celebrazione della Passione del Signore.–

– Sabato santo (8 aprile) alle 9 Ufficio delle letture e lodi mattutine, mentre alle 21 sarà l’Arcivescovo a presiedere la Veglia pasquale nella notte santa.

– Domenica di Pasqua (9 aprile) alle 18.30 è prevista la recita dei Vespri e a seguire, alle 19.00, la Santa messa nella Risurrezione del Signore con la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana degli adulti.