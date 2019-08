Sette incendi in Sardegna: rogo in una foresta di pregio, paura a Suelli

Al momento, su 21 totali sono 7 gli incendi gestiti dal Corpo forestale che hanno richiesto l’intervento dei suoi elicotteri oggi in tutto il territorio regionale.

Il primo alle ore 6.15 di questa mattina: sono proseguite le attività di spegnimento coi mezzi aerei dell’ incendio divampato nella serata di ieri nelle campagne di Dualchi, località Su Pardu. L’ incendio ha interessato un’area molto vasta di pascoli, sugherete .

Alle ore 10.30, a Suelli, nel cantiere forestale di Pranu Mesu gestito da Forestas, è stato richiesto l’intervento di un elicottero. Il tempestivo arrivo sul posto della forestale ha evitato il peggio, risparmiando dalle fiamme un area di particolare pregio forestale, limitando la superficie bruciata a circa 1 ettaro. L’intervento del mezzo aereo leggero è terminato alle ore 11.40

Altro rogo in tarda mattinata in località su Sticau, a Nurri per un incendio che ha interessato aree agricole, poi un ettaro in fiamme a Seui e altri roghi divampati a Carbonia (località Campu Frassolis), Nughedu San Nicolò (in località Tonnoro) e ad ovest di Nuoro, in località Murichessa.