Sestu, vince 20mila euro al SuperEnalotto ma non ritira il premio: “C’è tempo sino al 30 marzo”

Ha vinto ventimila euro al SuperEnalotto ma, a tre mesi dalla vincita, non ha ancora riscosso il premio. Un fortunato scommettitore di Sestu rischia di restare a bocca asciutta: per riscuotere la vincita, infatti, legata ad un concorso natalizio, c’è tempo sino al prossimo trenta marzo, come ha annunciato la Sisal. La schedina vincente è stata giocata nella tabaccheria di via Monserrato 19 e si tratta dell’unico tagliando risultato vincente in tutta l’Isola. Tra due settimane, in caso di mancata riscossione del premio, i soldi torneranno nelle casse della Sisal.