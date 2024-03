Sestu, una scultura in legno dedicata a Gigi Riva

Si chiama Daniele Pinna, “la scultura è una delle mie passioni” e ha voluto mostrare la sua ultima opera, “la statua lignea che ho realizzato in memoria del nostro stimato campione Gigi Riva. La statua, scolpita interamente a mano in legno di noce, è alta 46 cm e pesa 637 grammi. E’ vestita con tela e due tipi di cotone, con nastrini rasati, lacci e similpelle per gli scarpini con i 6 tacchetti in alluminio. Il piedistallo è composto da due tipi di legni; il blocco centrale in pino e la base ed il capitello in faggio. Le 8 targhe incise sono in alluminio leggero. Alto 30 cm e pesa 3.719 Kg. Altezza e peso totali dell’intera realizzazione sono 76 cm X 4.400 kg. La catenina al collo è realizzata in oro. Per la pittura ho utilizzato vernici professionali sintetiche”.

Ha condiviso l’opera sui social e in poche ore ha ricevuto centinaia di apprezzamenti non solo per la realizzazione artistica della scultura, tecnicamente curata nei minimi dettagli, bensì per il valore simbolico che esprime.

Un campione in campo come nella vita: Riva continua a dimostrare che i valori, che ha tramandato, non svaniscono ma sono ben incisi nei cuori dei suoi tifosi.