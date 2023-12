Sestu, una lapide per ricordare chi è morto di Covid senza il conforto dei familiari

Una lapide commemorativa per le persone decedute senza il conforto degli affetti a causa della pandemia da Covid-19: ieri in cimitero una toccante cerimonia per ricordare i cari defunti negli anni segnati dal virus. Un “momento in ricordo di tutti i nostri affetti che ci hanno lasciato senza ricevere calore e conforto in uno dei periodi più bui della nostra storia comunitaria” ha spiegato la sindaca Paola Secci. Ieri pomeriggio un commovente ricordo del periodo, non troppo lontano, in cui tutto è cambiato all’improvviso: da un giorno all’altro, ciò che era sempre stato scontato, è stato, invece, annientato da un nemico invisibile che è riuscito a far crollare certezze e abitudini consolidate, diritti e libertà, per anni. Anche i gesti più semplice sono stati negati, come salutare i propri cari e amici nei momenti del trapasso a miglior vita. Ed è proprio per loro che è stata posata una lapide nel camposanto, alla presenza delle autorità e dei cittadini che non sono voluti mancare all’appuntamento, “per condividere insieme ai familiari, volontari, sacerdoti, forze dell’ordine e al personale sanitario la memoria dei nostri cari e la sconfitta del nemico invisibile grazie al sacrificio e all’impegno di tutti”.