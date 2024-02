Sestu, ubriaco sfascia tutto in casa e minaccia di morte la madre: arrestato 36enne

Completamente ubriaco, alle 4 del mattino sfascia tutto e aggredisce sua madre minacciandola di morte.

Stanotte alle 4:30 a Sestu, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, un trentaseienne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine. I militari erano intervenuti dopo una richiesta al 112 da parte della madre convivente. Ascoltata dai militari operanti, la donna ha raccontato come suo figlio avesse assunto da alcuni anni nei confronti di tutti i i componenti della famiglia una serie di condotte aggressive, costituite da ripetute minacce, ingiurie e violenze fisiche che avevano causato nella denunciante un perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari. Poco prima, in forte stato di ebbrezza alcolica, l’aveva anche aggredita verbalmente minacciata di morte, rivolgendo infine la propria ira incontrollata sulla mobilia e le suppellettili di casa, con danni enormi per la povera madre.