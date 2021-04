Sestu, troppi cani in casa: cambia la serratura e sfratta l’inquilina gettando le sue cose

Una storia che ha dell’incredibile arriva da Sestu. È il caso di uno strano contenzioso tra la proprietaria di una casa in periferia e la sua locataria. Lo scorso mese di gennaio le aveva affittato un appartamento senza regolare contratto. La donna come unica compagnia si era portata dietro sei cagnolini di piccola taglia. Da subito ne era scaturita una discussione sul fatto che i cani in casa non potevano starci, non erano previsti dall’iniziale accordo verbale.

Dopo un lungo contenzioso finito anche nella caserma dei carabinieri, la proprietaria ha deciso ieri di recuperare l’alloggio. Con metodi non certo consoni e legali. Aveva conservato una copia delle chiavi e approfittando dell’assenza dell’inquilina, si è introdotta nell’appartamento svuotandolo e sostituendo la serratura. Degli oggetti della donna nessuna traccia.

Non solo, come spiegano i militari, ha pagato una donna per abitare lì obbligando la legittima inquilina a stare fuori. Ma ciò che rende la vicenda ancora più assurda e che ha chiamato i carabinieri asserendo che la donna da lei pagata era entrata abusivamente in casa. Il tutto per recuperare l’abitazione con l’intervento legittimante dei carabinieri. Che però hanno capito come fossero realmente andate le cose. Anche per stessa ammissione di quest’ultima donna beffata dalla proprietaria.