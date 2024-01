Sestu, travolto sulle strisce da uno studente cagliaritano: giovane in ospedale.

I carabinieri sono intervenuti ieri notte in via Monserrato, a Sestu, dove poco prima un ventisettenne del posto è stato investito mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. A realizzare il sinistro una Fiat Punto, condotta da un 22enne, studente cagliaritano. Il pedone è stato trasportato da un’ambulanza del 118 in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico di Monserrato, dove rimane ricoverato, ma non in pericolo di vita. I carabinieri attendono il referto per denunciare eventualmente l’investitore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per lesioni personali stradali.