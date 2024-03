Sestu, tentano invano di aprire la cassa: i ladri falliscono il colpo all’autolavaggio “Pinguino Verde”

Hanno tentato di forzare il registratore principale dell’autolavaggio “Pinguino Verde”, in via Piscina Matzeu a Sestu, ma alla fine non ci sono riusciti e, temendo di essere visti, sono fuggiti. I malviventi sono rimasti a secco, qualche notte fa: sono stati i proprietari dell’attività commerciale, già presi di mira in passato dai ladri, a segnalare ciò che era successo ai carabinieri della stazione cittadina. Un fatto sicuramente grave e preoccupante, ma al quale non ha fatto seguito nessuna denuncia da parte dei gestori dell’autolavaggio. Tempo fa i balordi erano riusciti a scappare con del denaro, e in quell’occasione, a denuncia acquisita, erano subito scattate le indagini. Stavolta, vista l’assenza del bottino, resta solo l’amarezza per essere finiti ancora una volta nel mirino dei ladri.