Sestu, taglio del nastro per il nuovo bike park: 800 metri per gli appassionati di bici

Sestu – Due nuovi percorsi ricchi di emozioni per i piccoli appassionati di mountain bike: stasera l’inaugurazione alle ore 19 in località San Gemiliano della “Sestu Bike Park”. Un’interessante gioco di squadra per i bambini della cittadina dell’hinterland cagliaritano, e non solo, che potranno godere di uno spazio dove poter correre a bordo delle due ruote ecologiche. Due tracciati, uno di circa 300 metri con diversi passaggi che tra coni e ponticelli metteranno alla prova i più piccoli. L’altro percorso, che supera abbondantemente 500 metri, è studiato per i ragazzi un po’ più grandi. Nella stagione invernale, si potrà adattare la pista per i ciclocross. Non solo: sono presenti anche dei giochi di tecnica per i bambini, per esempio, la cosiddetta pallina per stimolare le capacità dei piccoli atleti. L’iniziativa è stata ideata dalla società locale che, per incentivare soprattutto i più giovani a praticare lo sport, ha deciso di realizzare i percorsi: allenamento fisico e mentale, socializzazione e spirito di squadra e, soprattutto, tutto ciò che regalano le discipline sportive nell’ambito comunitario.