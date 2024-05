Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Colpo dei malviventi a Sestu, nello storico negozio di vestiti per bambini L’arcobaleno, nella centralissima via Gorizia. I ladri, una coppia, sono entrati in azione poco dopo mezzanotte, riuscendo a sradicare la cassa e a fuggire con 250 euro. Il titolare, Luigi Nurchi, è riuscito solo a intravederli: “Viviamo vicino al locale e ho sentito il rumore della serranda che veniva alzata. Sono sceso in strada e li ho visti, scappare, a piedi. Ero in déshabillé e non li ho potuti inseguire. Purtroppo non abbiamo telecamere, volevamo metterle da tempo”. È molto amareggiato Nurchi, che gestisce l’attività con la moglie, Ornella.

“In trentacinque anni non avevano mai avuto nessun problema, lavorando sempre in massima tranquillità. Abbiamo già denunciato il furto ai carabinieri”, prosegue l’uomo, “per quanto mi riguarda non ho nessun sospetto o idea di chi possano essere i due malviventi. Se hanno una coscienza, però, tornino e ci restituiscano i soldi”.