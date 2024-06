Sestu, sos per un 40enne sparito nel nulla: “Aiutateci a ritrovare Simone Orrù”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Allarme per un uomo di 40 anno scomparso da Sestu. Si chiama Simone Orrù e non è più rintracciabile, ormai, da un giorno. I parenti e gli amici sono preoccupatissimi per la sua sorte, tanto che sono già numerosi gli appelli con foto fatti girare sui social: “Simone si è allontanato da Sestu intorno alle 18. Indossa una maglia scura, un jeans e delle scarpe Alviero Martini beige”, questa la descrizione di com’era vestito al momento della scomparsa. Anche la madre, Gabriella Cocco, ha lanciato un appello pubblico: “Vi chiedo la massima condivisione, chiunque dovesse vederlo per favore contatti me o i fratelli e il papà”.