Sestu, sorpreso a girare in taxi tutto elegante e vestito alla moda: custode della droga nei guai

Ai domiciliari? No, in giro su un taxi, vestito tutto elegante da capo a piedi, probabilmente diretto a un appuntamento galante. Stefano Concas, 52enne di Sestu, è stato trovato così dai carabinieri che lo stavano cercando per i normali controlli di rito. Finito nei guai a settembre dell’anno scorso insieme a un’altra persona per un grosso quantitativo di ketamina ritrovata dalle forze dell’ordine, aveva l’obbligo dei domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse dai suoi parenti. Quando i militari l’hanno raggiunto, Concas non ha saputo fornire nessuna spiegazione del perchè si trovasse a bordo di un taxi, risultato poi guidato dalla sorella. Per l’uomo è scattato subito l’arresto e, qualche ora fa, si è svolto il processo per direttissima al tribunale di Cagliari.

Il 52enne, assistito dall’avvocato Stefano Floris, ha patteggiato e dovrà pagare, a rate, 1600 euro. Subito dopo, è stato riaccompagnato nell’abitazione di Sestu.