Sestu, scoperti due lavoratori “in nero”: sanzionato il titolare dell’attività

Sestu, scoperti due lavoratori in nero.

Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale, con sede in Sestu, esercente l’attività di ristorazione.

L’attività ispettiva è scaturita dall’analisi delle informazioni acquisite tramite il controllo del territorio, in particolare dai controlli sull’emissione dello scontino fiscale, e dal successivo approfondimento attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi connessi alla corretta assunzione del personale ed al rispetto delle condizioni contrattuali prescritte dal C.C.N.L. di riferimento.

All’atto degli accessi presso le unità lavorative, i militari hanno controllato e intervistato tutti i soggetti evidentemente dediti a svolgere le proprie mansioni; successivamente, hanno proceduto ad incrociare le informazioni acquisite con le risultanze emerse dalla consultazione degli archivi centralizzati e dalla documentazione presentata dai titolari delle attività controllate.

A conclusione degli approfondimenti effettuati, le Fiamme Gialle hanno riscontrato, la presenza di due lavoratori “in nero”, vale a dire sprovvisti di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela e di assistenza, soprattutto in caso di infortunio.

Per il titolare dell’attività controllata, oltre all’obbligo di regolarizzare i lavoratori per il periodo di lavoro prestato “in nero”, è scattata una sanzione compresa tra i 1.800 e i 10.800 Euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Il contrasto al lavoro nero o irregolare rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, mira ad assicurare le entrate sotto il profilo fiscale, assistenziale e previdenziale, a tutelare da un lato il lavoratore contrastando ogni forma di sfruttamento garantendogli ogni forma di assistenza in caso di infortunio dall’altro gli imprenditori ed i commercianti onesti che rispettano tutti gli adempimenti previsti dalle normative in materia fiscale e di lavoro.

Dall’inizio dell’anno sono 56 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari e 23 i titolari di attività economiche sanzionati.