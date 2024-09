Sestu, scoperta una piantagione di marijuana: 38enne in arresto, denunciato anche lo zio pensionato.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Coltivazione e detenzione di stupefacenti, un arresto a Sestu.

È in corso il rito direttissimo disposto nei confronti di un uomo di 38 anni, arrestato dai carabinieri di Sestu con l’accusa di coltivazione di cannabis. I militari hanno tratto in arresto il 38enne, disoccupato e residente a Sestu, e hanno denunciato a piede libero lo zio pensionato di 74 anni. I due sono stati individuati all’interno di un terreno agricolo di proprietà del 74enne, situato in località “Rio Sassu”, dove è stata scoperta una serra contenente 71 piante di Cannabis indica, di altezza variabile tra 80 centimetri e 1,80 metri.

Le indagini sono state svolte grazie a un attento monitoraggio del territorio e all’analisi di movimenti sospetti, attività che hanno consentito ai carabinieri di risalire ai due uomini, ritenuti coinvolti nell’attività illecita. In particolare, gli indizi raccolti fanno pensare che il 38enne possa essere il proprietario delle piante, nonché il principale responsabile della coltivazione e della gestione della serra, mentre lo zio, pensionato di 74 anni, proprietario del terreno, possa essere stato a conoscenza delle attività svolte nella sua proprietà, motivo per il quale è stato denunciato.