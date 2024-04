Sestu, ruba mille litri di carburante durante i turni: guardiano infedele arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato arrestato con l’accusa di furto, dopo mesi di verifiche e appostamenti da parte dei carabinieri di Sestu, agli ordini del comandante Riccardo Pirali, il 49enne Francesco Batzella. L’uomo, guardiano del deposito dell Etambiente, in località Su Moriscau, ha fatto sparire almeno mille litri di carburante. La tecnica era identica, ogni volta, almeno tra ottobre e metà aprile: entrava in azione sempre di notte e riempiva varie taniche che, poi, nascondeva dentro la sua automobile. È stata la stessa azienda a presentare una denuncia: in una prima fase delle indagini si era pensato a qualche malvivente che, nel cuore della notte, dopo essersi introdotto nel deposito, riuscisse a svuotare i serbatoi senza farsi notare dal guardiano.

Invece, è emerso che fosse proprio lui il ladro. Contando sul fatto che la zona fosse isolata e che, soprattutto, non ci fossero altri guardiani, Batzella ha impegnato diverse notti a rifornirsi di gasolio. Rinviato a giudizio, il giudice ha confermato l’arresto e ha rimesso in libertà l’uomo in attesa del nuovo round a giugno. Probabile che, tramite il suo legale, chieda o l’affidamento alla prova o che l’azienda per la quale lavora annulli la denuncia.