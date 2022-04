Sestu piange Alessia, in lotta contro la leucemia e colpita dal Covid: “Danza in cielo”

Un ponte del 25 aprile tragico per tutta Sestu, choccata dalla morte di Alessia Pireddu. La giovane ballerina stava lottando da due anni contro una malattia, la leucemia: “Affetta da una grave patologia pregressa e risultante in grave immunocompromissione”, così si legge nell’ultimo bollettino della Regione, che ha fatto rientrare la Pireddu tra i morti Covid. Il virus che l’ha colpita ha debilitato ulteriormente il suo fisico. Sui social continuano, a valanga, i messaggi di cordoglio e di sgomento per la morte di una ragazza conosciuta in tutto il paese e anche a Cagliari. Danilo Salisci è il gestore della scuola di danza, a Sestu, dove aveva lavorato Alessia: “Cuore nostro, la nostra famiglia verrà a darti il saluto che meriti. Possano gli angeli accompagnarti in paradiso, e il Signore accoglierti tra le sue braccia. Mi mancherai, ci mancherai tantissimo, ho pregato affinché potessi guarire, tanto, tantissimo!”.

Domani, alle 16:30 nella chiesa della Nostra Signora delle Grazie, il funerale di Alessia Pireddu. Attorno ai genitori Simone e Stefania, il marito William e il fratello della giovane, Francesco, si stringeranno i tanti amici e colleghi di ballo di Alessia e anche la sindaca di Sestu, Paola Secci. “Danzerai nel cielo”, si legge in tanti post pubblicati su Facebook.