Sestu, pericoloso incendio a San Gemiliano: grande spavento per due coniugi anziani (VIDEO)

Scoppia un incendio in un’abitazione nei pressi delle campagne della località San Gemiliano. Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle 13 circa nelle campagne della località di San Gemiliano in territorio del comune di Sestu per un incendio che ha coinvolto un’abitazione e attrezzature. La sala operativa del Comando che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale di viale Guglielmo Marconi dove gli operatori hanno spento le fiamme messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Tra le fiamme i Vigili del fuoco hanno localizzato e messo in sicurezza alcune bombole di gpl. Nessuna persona risulta coinvolta. Solo un grande spavento per due coniugi anziani inquilini della struttura coinvolta, che fortunatamente si sono allontanati in tempo prima che l’intera abitazione veniva coinvolta dall’incendio.