Sestu, pauroso allagamento alla Corte del Sole: il centro commerciale si trasforma in piscina (VIDEO)

Sestu, pauroso allagamento alla Corte del Sole: il centro commerciale si trasforma in piscina. Guardate il VIDEO realizzato poco fa dai nostri lettori: la bomba d’acqua che si è abbattuta col temporale su Cagliari e hinterland ha provocato gravi disagi tra i negozi del bellissimo centro di Sestu, che nel sabato pomeriggio era affollato di clienti. “Quasi ci volevano gli stivali per attraversare le gallerie”, scherzano diversi ragazzi presenti all’interno della Corte del Sole. Un nubifragio improvviso, che era stato ipotizzato dalle previsioni meteo.

Violento acquazzone su Sestu e dintorni Nel primo pomeriggio si è abbattuto un vero e proprio nubifragio che in poco tempo ha allagato strade e scantinati a Sestu. Molto colpito anche il centro commerciale “la corte del sole” e diversi scantinati allagati nei capannoni lungo l’ex SS 131. La strada comunale Sestu -Assemini è stata chiusa al traffico in quanto il tratto sotto il cavalcavia della SS 131 risulta allagato. Le squadre dei Vigili del fuoco e della protezione civile sono all’opera per eliminare gli inconvenienti. Si raccomanda massima attenzione per tutti coloro che si mettono in viaggio.