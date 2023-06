Sestu, matrimonio da medaglia d’oro per il campione Oreste Lai: il commovente “sì” a Marina

Fiori d’arancio per il pluricampione del tiro a volo Oreste Lai. L’atleta paralimpico delle Fiamme Oro si è sposato, nella sua Sestu, con Marina. La cerimonia è avvenuta in Comune e ad officiare il matrimonio è stato il vicesindaco Massimiliano Bullita: “Grazie Oreste e Marina per avermi scelto per celebrare il vostro matrimonio, siete bellissimi e vi auguro il meglio per la vostra vita insieme. Ero emozionatissimo, ma avevo la buona compagnia di Oreste, che nonostante ostentasse tranquillità assoluta, mi ha confessato di essere emozionato più di quanto lo fosse a Sidney quando doveva fare il tiro decisivo che lo laureò campione del mondo. Grazie ancora di tutto e buona vita!”. Parole ricche di gioia e felicità, quelle del vicesindaco sestese.

Oreste Lai è diventato famosissimo nel 2019, quando aveva vinto la medaglia d’oro a Sydney, riuscendo a battere tutti gli avversari e a trionfare in finale con un filotto di centri impressionante.