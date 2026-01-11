Sestu, la tragedia della solitudine: anziano trovato morto nella sua casa in via San Gemiliano.Sono stati i vicini a chiamare i vigili del fuoco, insospettiti dalla sua assenza. L’uomo, Gianfranco Sotgiu, era morto da solo in casa, nessuno lo aveva cercato. Si è trattato di una morte per cause naturali, nessun giallo sul ritrovamento del corpo. Inutile anche l’intervento dell’ambulanza del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso del 70enne di Sestu. Che abitava da solo ed è andato via così, per poi essere cercato dai vicini insospettiti.