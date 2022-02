Sestu, la denuncia: “Vivi per miracolo dopo l’incidente in auto, cerco il pirata della strada”

È ancora scossa, Barbara Soriga. Trentacinque anni, madre di due bimbi di un anno e di quattro anni e mezzo, stamattina a Sestu se l’è vista davvero brutta. “Verso le 9:15, in via Tripoli, la mia Opel Meriva bianca con a bordo me e i miei due piccoli è stata centrata violentemente da un’altra macchina che non ha rispettato lo stop di via Cremona”. L’impatto, forte, ha distrutto tutta la parte anteriore dell’auto: “Siamo vivi per miracolo, ci hanno salvato le cinture e, per i miei figli, i seggiolini. Chi stava guidando l’auto non si è fermato, qualche testimone mi ha detto di aver notato che anche la sua vettura aveva subìto dei danni, che si muoveva a zig zag, e che si dovrebbe trattare di un’auto grigia”. Ma il “pirata della strada” è sparito, subito, “in via Marconi”.

Il forte boato ha richiamato l’attenzione dei residenti della strada: “Sono subito usciti dalle case per soccorrermi, per fortuna io e i miei tesori stiamo bene” Barbara Soriga ha poi chiamato la polizia Locale: “Gli agenti sono arrivati dopo un po’, mi hanno detto che in zona ci sono delle telecamere, dovrò andare in caserma per sporgere regolare denuncia. Ma cerco comunque testimoni dell’incidente, chiunque abbia informazioni utili mi contatti via email a barbara.soriga7@gmail.com o tramite la chat di Facebook”.