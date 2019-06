Sestu in lacrime per la morte di Mauro Orrù: “Addio, gigante buono”

Lacrime e commozione a Sestu per la morte di Mauro Orrù, il trentanovenne precipitato ieri notte dal balcone della sua abitazione in via Basso. Disoccupato, viveva insieme ai genitori e, nel tempo libero, usciva con gli amici. La sua scomparsa ha choccato un intero paese, Mauro era conosciuto praticamente da tutti. A confermarlo è uno dei cugini, Alessio Orrù: “Ho saputo della sua morte mentre ero a Roma per lavoro. Mauro era il classico gigante buono, non ha mai fatto male a una mosca. Abitava con i miei zii perché non aveva un’occupazione e non aveva particolari hobbies. Usciva spesso per Sestu insieme ai suoi amici più cari, era il classico tranquillone, sempre di compagnia”. Il corpo di Mauro Orrù si trova al cimitero, in attesa del funerale.

“La data va ancora definita, probabilmente sarà sabato prossimo”. Tra due giorni, sicuramente, tantissimi sestesi andranno a porgere l’ultimo saluto a Mauro, il “gigante buono”.