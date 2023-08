Sestu, il Parco Fluviale “Paesaggi Sonori” personalizzato sulle esigenze dei cittadini

Il Parco Fluviale sul Rio Matzeu sorgerà nell’area incolta che corre parallela alla via Piave. L’idea dell’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Secci è quella di creare un’area verde attrezzata con punto ristoro, servizi igienici, attrezzature sportive e area giochi per i più piccoli. Il Parco sarà inoltre attraversato da una pista ciclabile che si raccorderà, a monte e a valle, con la viabilità esistente. “È proprio nella fase di ottimizzazione della progettazione che l’Ente ritiene di dover coinvolgere i portatori di interesse per addivenire ad una progettazione definitiva compiuta e condivisa”. Al via con le proposte, quindi, da parte dei cittadini, componenti della giunta e del consiglio comunale, I e II Circolo Didattico scuole di Sestu, tecnici liberi professionisti operanti sul territorio, Università degli Studi di Cagliari – DICAAR, tecnici redattori del PFTE, associazioni degli esercenti attività di commercio cittadini, Città Metropolitana di Cagliari e associazioni ambientaliste presenti sul territorio. La consultazione sarà gestita in tre fasi, quella informativa dove si potranno approfondire gli argomenti oggetto del processo e visionare il progetto, quella di raccolta dei suggerimenti in cui dal dal 9 agosto fino al 9 settembre 2023 sarà possibile inviare il proprio contributo in maniera aperta. Infine la fase finale in cui sarà reso pubblico un report conclusivo sugli esiti della consultazione. Le modalità per partecipare sono ben esposte nel sito istituzionale del Comune.