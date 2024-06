Sestu, già al lavoro per l’edizione del carnevale 2025

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ieri sera è ufficialmente partita l’organizzazione per la prima Edizione del Carnevale Sestese con i carri allegorici e Gruppi in maschera che si terrà a Sestu il 16 Marzo 2025” ha comunicato l’associazione Friends, con a capo il presidente Alessio Orru e Alessandro Bullita, vice presidente. Tra le vie del centro abitato, i ragazzi, che si sono costituiti in associazione solo pochi mesi fa, vogliono coinvolgere tutta la popolazione per la buona riuscita della manifestazione: sponsor per sostenere le spese ma anche una lotteria finalizzata alla raccolta fondi. “Tutti gli addetti saranno muniti di apposito cartellino con matricola di riconoscimento”.