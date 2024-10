Sestu e Assemini, strade allagate dopo il temporale: fiumi e liquami per strada, per fortuna la pioggia è caduta solo per pochi minuti. Il maltempo, annunciato dagli esperti meteo, è arrivato: l’hinterland cagliaritano è stato baciato dalla fortuna, così si può presentare il temporale che ha refrigerato il territorio. Poca roba, la strada per riempire dighe e bacini a secco è ancora lunga, ma quanto basta per far scorrere dei veri torrenti in piena in alcuni comuni, come Sestu e Assemini. Nella via principale, della prima, si camminava a rillento, onde e acque mosse che non hanno provocato grossi disagi.

Situazione differente ad Assemini, tra via Tevere e via Po, dove a saltare sono quasi sempre i tombini: reflui non graditi si riversano in strada, una situazione ampiamente segnalata e che si ripropone quando piove con una intensità maggiore.

Nelle prossime ore potrebbe verificarsi il bis: la pioggia, tanto invocata, si spera possa cadere copiosa senza provocare danni e significativi disagi.