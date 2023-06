Sestu, due incidenti ravvicinati sulla Provinciale 8: sedicenne in gravi condizioni

Due incidenti, ravvicinati, in pochi minuti, a Sestu, entrambi sulla Provinciale 8. Nel primo, un sedicenne appena sceso dalla fermata del bus nella lottizzazione Ateneo, stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione guidata dal comandante Riccardo Pilari, ha attraversato davanti al pullman e guardando lo smartphone, senza accorgersi dell’arrivo di un’auto che l’ha falciato in pieno. Subito soccorso, fortunatamente cosciente, è stato comunque portato al Brotzu in codice rosso. Non si trova in pericolo di vita. L’altro schianto, con due feriti lievi, a poche centinaia di metri: coinvolte un’auto e una moto.