Sestu celebra Emanuela Loi e i giudici Falcone e Borsellino con due opere d’arte

Un murale in omaggio a Emanuela Loi e una statua in onore dei Giudici Falcone e Borsellino, a Sestu. Lo ha deciso la giunta comunale con la delibera del 24 dicembre 2019 che dà l’indirizzo per la realizzazione di due opere d’arte che “possano rievocare la memoria dei magistrati e dell’agente di polizia dello Stato e possano essere di monito per le future generazioni”.

Il murale sorgerà in piazza legalità Falcone e Borsellino, fronte piazza Costituzione, sulla parete del fabbricato privato confinante con la piazza. Qui sarà riprodotta l’immagine del volto di Emanuela Loi, scelta dai familiari, e riportata una frase legata al principio della legalità. A realizzarlo sarà l’artista Daniele Pillittu. La scultura che riprodurrà l’immagine dei Giudici Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino, sarà opera dello scultore Gabriele Loi.

Per la realizzazione delle opere, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Paola Secci, ha impegnato la somma di poco più di 13 mila euro.

“La nostra concittadina Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, morta nella strage di via D’Amelio a Palermo nell’attentato dinamitardo che tolse la vita anche al giudice antimafia, Paolo Borsellino, rappresenta un punto di riferimento per le istituzioni, per tanti giovani e non solo, – spiegano gli amministratori. Perché con il suo sacrificio è accresciuto quel senso civico di far in modo che quei valori morali e di legalità necessari per un vivere civile siano sempre presenti”.

Opere che saranno da monito alle generazioni future per coloro che hanno perso la vita coraggiosamente per la lotta alla mafia.