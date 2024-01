Sestu, buche e avvallamenti frenano la marcia alla carrozzina

Il Comune è già stato informato e i tecnici effettueranno un sopralluogo per capire come intervenire.

Anche solo percorrere a piedi un manto stradale così duramente messo alla prova causerebbe disagio, ancor più per le mamme che spingono il passeggino, i fragili e i disabili. Che marciapiedi e asfalto non siano sempre lineari è, purtroppo, una problematica ben nota in, pressoché, tutti i territori e centinaia di migliaia di euro vengono annualmente investiti per risistemare le strade più dissestate: segnalare, dunque, come in questo caso, è necessario affinché la soluzione al problema venga presto preso in carico dagli organi di competenza.