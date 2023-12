Sestu, al via la messa a dimora delle piante scelte dai cittadini

Nel mese di ottobre l’assessorato al Verde Pubblico in collaborazione con l’ufficio tecnico ha promosso un sondaggio “on-line” per invitare tutti i cittadini a scegliere le specie di alberi da piantare in via Dante lungo la nuova fascia verde a ridosso dell’area di sosta polifunzionale che ospiterà il mercato cittadino settimanale e futuri grandi eventi. Le specie più votate sono risultate quelle dalla chioma pastello del rosa e del fucsia. “Grazie al contributo dei cittadini – spiega l’assessore Roberta Argiolas – si andrà a completare il futuro piazzale Cagliari Campioni d’Italia 1969-70 con un’area alberata caratterizzata da due specie arboree dalla particolare fioritura rosa-violaceo. Oltre alla piantumazione di 15 alberi, gli interventi sul verde verranno completati con la messa a dimora di piante aromatiche sempre appartenenti alla macchia mediterranee”. Non solo: “A brevissimo partiranno i lavori del piazzale con il completamento dei marciapiedi e l’installazione delle panchine e della fontanella, e con la realizzazione del tappeto d’usura e della segnaletica stradale che così vedrà completata un opera di pubblica utilità per le scuole e per tutta la zona sportiva” specifica Massimiliano Bullita, vicesindaco – assessore urbanistica e arredo urbano.

“Riprendono i lavori che ci permetteranno di ultimare il piazzale multifunzione che verrà dedicato al Cagliari Campioni d’Italia 69/70. Abbiamo iniziato con la piantumazione degli alberi e dai prossimi giorni si procederà con i lavori di finitura e il posizionamento degli arredi urbani” comunica la sindaca Paola Secci.