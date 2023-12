Sestu, addio traffico sulla ex Ss 131: tra pochi giorni verranno ripristinate le 4 corsie

Manca poco oramai per la fine dei lavori che hanno interessato la via dello shopping: presa d’assalto tutti i giorni, durante il fine settimana e nei giorni festivi le auto che la percorrono raddoppiano. Le opere per la sistemazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza sono oramai quasi giunte al termine e, con la riapertura imminente delle 4 corsie, sarà più comodo e agevole percorrere l’ex statale 131. A gennaio, per non intralciare gli automobilisti in queste settimane, verrà posato il nuovo tappeto stradale che regolarizzerà i dislivelli presenti attualmente. Non solo: il nuovo impianto di illuminazione verrà messo in funzione, concludendo, così, la parte dei lavori per la messa in sicurezza dell’importante arteria.