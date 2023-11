Sestu accoglie don Sergio Manunza: il nuovo parroco di San Giorgio Martire accompagnato dai cittadini di Monserrato nella sua nuova Casa di Dio.

Punto di riferimento per le comunità, i sacerdoti sono da sempre parte integrante del territorio che li ospita. Di recente diversi Pastori sono stati trasferiti e ogni centro abitato ha voluto salutare, a modo suo, l’uomo che per anni ha divulgato la parola del Signore. A Monserrato è stato salutato prima con un consiglio comunale celebrativo, una targa donata dal sindaco Tomaso Locci e poi con una messa nella chiesa del SS Redentore che è stata di sua competenza per 24 anni. “Grazie Don Sergio, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità, sicuramente faremo tesoro di tutto quello che ci hai trasmesso ma anche di quello che ci hai insegnato, non è sufficiente fare le cose, ma è importante fare le cose bene” ha comunicato l’associazione “Amame”.

Arrivato a Sestu, don Sergio ha prima baciato il suolo e poi i rappresentanti delle istituzioni locali, la sindaca Paola Secci per prima, che gli hanno dato il ben venuto a Sestu.