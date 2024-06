Sestu, 24enne ubriaco al volante si schianta contro un’auto: coppia ferita finisce all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente a Sestu, sulla strada comunale di San Gemiliano al chilometro 3,5. Un agricoltore ventiquattrenne residente in paese, al volante di una Nissan Navara, ha perso il controllo del volante in una curva e si è scontrato frontalmente con la Ford Fiesta con a bordo una coppia. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il 24enne, incensurato, è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato ubriaco. Risultato? Denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. È andata peggio ai due occupanti della Ford: Raffaele Mameli, 54enne di Assemini, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato. Maria Puzzoni, 64enne di Sarroch, è finita invece al Brotzu: entrambi hanno riportato gravi ferite, soprattutto la donna ma, stando a quanto si apprende, non corrono pericolo di vita. Tutte le indagini sono state svolte dai carabinieri di Sestu, agli ordini del comandante Riccardo Pirali.

Un dettagliato rapporto su quanto capitato sarà inviato alla Procura. Sulla dinamica dell’incidente, subito dopo aver sbattuto contro la Ford Fiesta, il 24enne ha terminato la sua corsa contro un albero. Visitato dal 118, non ha riportato traumi, fratture o ferite.