Manto stradale da rifare: chiuso un tratto della 131 tra Sestu e San Sperate

Chiude un tratto della 131 tra Sestu e San Sperate. Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione stradale sulla strade statale 131 “Carlo Felice”, resta la chiusura di un tratto della carreggiata in direzione Sassari tra il km 14,800 e il km 18, all’interno dell’Area metropolitana di Cagliari, tra Sestu, San Sperate e Monastir.

Nel dettaglio, il provvedimento si è reso necessario per consentire ulteriori interventi di ripristino a seguito di imperfezioni riscontrate in tratti localizzati su circa 800 metri di manto stradale realizzato. Anas ha immediatamente avviato la procedura di contestazione all’impresa esecutrice che da subito ha dato disponibilità per verificare, insieme ai tecnici Anas, le cause di tale ammaloramento e per provvedere all’immediato ripristino a proprie spese.