Servizi segreti, Conte terrà la delega. La Lega: “Cadrà a gennaio”

Nel governo c’è la convinzione che il premier sceglierà la linea della continuità. Nessuno strappo sulla gestione dei Servizi. Giuseppe Conte punta a tenersi la delega e al momento non lavora a stravolgimenti nella catena di comando dell’Intelligence. “Sarebbe come ammettere errori che non ci sono. Piuttosto occorrerà lavorare sulla fuga di notizie”, spiegava oggi un ministro senza comunque nascondere la preoccupazione per la fuoriuscita di notizie incontrollate, per una ‘spy story’ che pone interrogativi pure nella maggioranza.

Continua a leggere su https://www.agi.it/politica/conte_russiagate_delega_servizi_segreti-6339625/news/2019-10-11/