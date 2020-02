Serrenti, tzia Iolanda compie 100 anni e festeggia con la fascia tricolore

Serrenti in festa: tzia Iolanda Tiddia ha compiuto cento anni. Un record invidiabile in un’Isola sempre più terra sella longevità. Il sindaco Pantaleo Talloru ha portato una maxi torta a casa di Iolanda e le ha fatto gli auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Auguri di buon compleanno alla dolcissima centenaria e alla sua famiglia, perché essere così longevi, spesso, non è solo un fatto di genetica, ma anche di qualità della vita, e sicuramente ricevere attenzioni e affetto dai propri familiari aiuta le persone anziane a vivere meglio”.