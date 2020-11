Serrenti sempre più green, il Comune pluripremiato per i progetti di sostenibilità ambientale

Pluripremiato il Comune di Serrenti per la realizzazione dei progetti negli ambiti dell’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale: tanti i prestigiosi riconoscimenti ottenuti.

Serrenti sempre più green, questa è la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale che continua ad investire sullo sviluppo che rispetta l’ambiente.

Alla XXI ECOHITECH AWARD 2020 Fiera di Rimini, evento internazionale che premia gli enti pubblici che anche durante l’emergenza sanitaria hanno saputo sviluppare progetti e tecnologie innovative, proponendo nuovi servizi ai cittadini e importanti risultati in termini di sostenibilità, risparmio energetico, sicurezza, Serrenti si è distinta per il progetto “1° casa dell’energia” che sottolinea l’impegno e l’effort del Comune nel portare casi concreti su quelli che potrebbero essere gli effetti di comunità energetiche e micro-grid.

Al FORUM PA NAPOLI per il progetto “E.C.0energy, edifici comunali a zero energia, “2° casa dell’energia” è stato premiato tra i 7 migliori progetti d’Italia che guardano al futuro trasformando la crisi in opportunità.

“Un particolare ringraziamento va all’ufficio tecnico-manutentivo per l’impegno costante nella realizzazione dei progetti” spiega l’amministrazione comunale.