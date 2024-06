Serrenti, le panchine si trasformano in sculture

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sei nuovi componenti arricchiscono il paese, prosegue l’opera di abbellimento che, con rotatorie fiorite e aiuole pulite e colorate, ornano il centro abitato e le periferie. Spazi verdi un po’ ovunque, anche l’occhio vuole la sua parte, ed è così che il Comune, da mesi, si è dedicato a rendere più accogliente gli spazi pubblici. Non solo: il richiamo all’identità locale è sempre presente, anche le nuove panchine sono state realizzate da artigiani del posto che valorizzano, sempre più, il territorio. Inoltre numerose opere sono state collocate nei punti simbolo del paese, dalla biblioteca al palazzo municipale sculture e rappresentazioni esprimono un messaggio ben preciso, come quello rivolto al mondo della cultura o alla lotta contro la violenza di genere. Piccoli gesti, non composizioni particolarmente audaci e stravaganti, bensì semplici ed armoniose in grado di decorare con eleganza e trasmettere, contemporaneamente, la volontà di valorizzare l’arte e la maestria dei propri cittadini.

“Questa iniziativa evidenzia un forte senso di appartenenza verso il paese e permette di abbellire gli spazi pubblici frequentati dalla cittadinanza” esprimono i rappresentati del Comune. “Invitiamo tutti i cittadini a collaborare e vigilare affinché questi spazi siano rispettati e tutelati, essendo un bene della collettività”.