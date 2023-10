Serrenti, boom di visitatori per Santa Vitalia

Una fiumana di persone nel centro del Medio Campidano per Santa Vitalia: boom di visitatori per la festa patronale che tra riti religiosi e manifestazioni civili si conferma essere una delle attrattive di maggior successo per tutto il circondario. Pressoché impossibile trovare un parcheggio nelle strade limitrofe alla festa per chi in questi giorni ha deciso di onorare la Santa: migliaia le persone che si sono date appuntamento per non mancare ai tanti appuntamenti proposti anche quest’anno. I solenni riti religiosi culmineranno questa mattina con la tradizionale processione per le vie del paese: tanti i gruppi folk e i suonatori di launeddas che, tra gli altri, accompagneranno la Santa a partire dalle ore 10. Questa sera, dopo lo spettacolo pirotecnico, saranno i Tazenda a scaldare il pubblico delle grandi occasioni che, dalle ore 22,30, si esibiranno in concerto. Immancabili le tradizionali tavolate allestite nello spiazzo antistante la chiesa dove consumare i pasti principali e il luna park dedicato non solo ai più piccoli. La prossima settimana si replica: conclusi i festeggiamenti a Serrenti, infatti, prenderanno il via quelli a Villasor sempre in onore di Santa Vitalia.