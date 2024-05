Serramanna, via Cagliari come un circuito di formula uno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una lotta, ogni giorno, per chi abita nella strada che collega l’entrata del paese da Villasor alle centralissime via Roma e via Serra: uscire da casa è, quasi, come vincere un terno al lotto, sperare di non essere travolti, infatti, dalle tante vetture in corsa è la priorità. Tra veicoli sempre in sosta nel tratto iniziale, infatti, e la corsa sfrenata nel resto della lunga arteria, il pericolo è sempre dietro l’angolo: camminare a piedi è un problema e molto spesso, come denuncia una residente, numerosi animali domestici vengono travolti senza possibilità di salvarsi. “E se capitasse a una persona?” Spiega Romina, che da quasi un anno risiede in una casa all’ingresso del paese. Un traffico veicolare rilevante, zona di passaggio anche per la presenza di supermercati e attività commerciali, c’è chi, però, non tiene conto dei limiti di velocità da rispettare e schiaccia un po’ troppo l’acceleratore. Non indifferente alla problematica il primo cittadino, anzi: “Dare indirizzo all’area vigilanza affinché individui delle soluzioni utili a rispondere alle esigenze della cittadinanza, sta a loro individuare quelle più percorribili dal punto di vista gestionale, e, dall’altro, quello di coinvolgere l’ente titolare di quegli spazi, ossia l’Anas. Bisogna capire se ci sono restrizioni particolari da parte di Anas per realizzare delle opere che rispondano alle esigenze e, se così non fosse, si andrà anche spediti”.