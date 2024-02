Serramanna, un taxi a disposizione dei cittadini sino a quando non sarà attivo l’ascensore

Lavori ancora in corso nel territorio del Medio Campidano per abbattere definitivamente le barriere che separano il paese: dopo la chiusura dei passaggi a livello, per consentire ai cittadini di oltrepassarli in totale sicurezza, sono in fase di completamento gli ascensori tra via Jugoslavia e via Piave. Nel frattempo, soprattutto per gli anziani, i disagi non mancano ed è così che da oggi entra in funzione il nuovo servizio “taxi, gratuito, per i cittadini, offerto dalla SALCEF, impresa costruttrice delle opere edili da parte di RFI. Il servizio ha queste caratteristiche: dalle 10 alle 18, tutti i giorni della settimana, guardia giurata alla guida, su chiamata telefonica al 3484933616” ha comunicato il sindaco Gabriele Littera.

“I residenti, specialmente anziani o con difficoltà di deambulazione, possono chiamare e farsi trasportare per i loro acquisti, visite mediche, sbrigare pratiche, fare la spesa al supermercato o qualsiasi altra incombenza, secondo le indicazioni riportate. Ringrazio l’impresa per la disponibilità accordata, auguro a tutti di farne buon uso per il periodo in cui il servizio sarà disponibile”.