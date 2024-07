Serramanna, un muro rischia di crollare sul marciapiede

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decenni fa era la cantina sociale più grande d’Europa quella che, oggi, conserva ancora l’imponente struttura: la chiusura nel 1988 e, da allora, tanti i possibili progetti, mai attuati, per recuperare i locali che, con l’andare avanti del tempo, mostrano i segni di importanti cedimenti. Tra questi anche la parete esterna che, colpita mesi fa da una vettura in corsa, non è ancora stata messa in sicurezza. Sino a qualche settimana fa delle transenne avvertivano riguardo il potenziale pericolo: oggi non ci sono più nemmeno quelle e la preoccupazione tra i residenti aumenta. “Parte del muro della vecchia cantina, un pericolo a 50 cm dal marciapiede dove i ragazzini vanno a giocare e a far passeggiare il cane, a parer mio molto molto pericoloso” esprime un residente. Il marciapiede è percorso ogni giorno anche da tanti anziani che si recano al camposanto per trovare i propri cari defunti, e, alcuni di loro, non potendo deambulare, ricorrono all’uso della sedia a rotelle elettrica. Un pericolo maggiore per loro, insomma, e la richiesta alle istituzioni, da parte dei cittadini, al fine di mettere in sicurezza il luogo.