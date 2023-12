Serramanna, tutto pronto per i giorni magici delle feste di Natale

Si rinnova l’appuntamento del Natale in piazza, centinaia tra negozi, stand, locali in festa ma anche spettacoli e animazioni per i più piccoli animeranno due chilometri di percorso pedonale con la “Passilladas de Paschixedda”: dopo il grande successo dell’anno scorso, il 16 e il 17 dicembre il paese ospiterà uno dei più importanti eventi di richiamo per tutto l’hinterland. Squadra che vince non si cambia e con questo spirito il centro del Medio Campidano è pronto a offrire nuovamente giornate speciali all’insegna dei colori della festa del Natale. “È quello che si vede col cuore. Fatto di gesti semplici, di attenzione al prossimo, di un aiuto e dei doni per chi ha bisogno, anche con le nostre associazioni caritatevoli” ha comunicato il sindaco Gabriele Littera.

“È fatto di cose che scaldano l’anima. Come tante luminarie nelle vie del paese. Ghirlande e addobbi negli edifici pubblici e nelle piazze.

È una occasione di svago. Con animazione per bambini e adulti. Fatta di musica, spettacoli, arte a 360 gradi.

È un momento per se e per gli altri. Con centinaia di negozi, locali, stand a disposizione di tutti noi per regalarci e regalare qualcosa a chi ci è caro.

È la scusa per goderci il buono. Con tanto cibo locale, cucinato sul momento, venduto a prezzi super popolari. E accompagnato da buon vino e birre fresche”.